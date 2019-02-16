مكافحة إجرام النجف تلقى القبض على عصابة بينهم امرأة

2019/02/16 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة إجرام النجف ،اليوم السبت،القبض على عصابة بينهم امراة، قامت بالسطو المسلح على دور احد المواطنين بعد ثلاث ساعات من ارتكابهم الجريمة.

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