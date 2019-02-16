منصب محافظ كركوك العائق الوحيد امام ابرام الاتفاق الشامل بين الحزبين في كوردستان

2019/02/16 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مساء اليوم السبت اجتماعا في منزل كوسرت رسول علي الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

وتفيد المعلومات الواردة ان الاجتماع ناقش ابرام الاتفاق الثنائي الشامل بين الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان.

وتشير المعلومات الى انه لا يوجد خلاف على جميع بنود الاتفاق باستثناء منصب محافظ كركوك اذ من المقرر ان ينعقد اجتماع اخر بين الجانبين غدا.

وبحسب المعلومات فإن الحزبين اذا تمكنا غدا من حسم منصب المحافظ فستجري مراسم رسمية لتوقيع الاتفاق الشامل.

وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني قد اعلن عقب اجتماع عقده في وقت سابق من اليوم، على انه "مستعد لابرام اتفاق شامل حول قضايا كوردستان وكركوك والعراق كحزمة واحدة وابرام اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حولها بتعاون ومشاركة القوى السياسية الكوردستانية من اجل تحقيق وحدة الاطراف الكوردستانية والشراكة الحقيقية خدمة للمصالح العليا لشعب كوردستان".

وتابع البيان ان "القيام باية خطوة دون اتفاق سياسي بين الاطراف، وخاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكورستاني لا يخدم، المصالح العليا لشعبنا والعملية السياسية".

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