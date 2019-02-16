عادل عبد المهدي: ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء إيجابي

2019/02/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح.

وقال عبد المهدي خلال زيارته الى معرض الكتاب المقام في بغداد، ان الكتاب لم يمت كما يقال، والناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والأدب يقبلون عليها ويتفاعلون معها .

وأجرى عبد المهدي جولة في أجنحة دور النشر، واطلع على نتاجها العلمي والأدبي، كما التقى بعدد من رواد المعرض والمواطنين وأشاد بإقبالهم ومساهمتهم في هذه الظاهرة الثقافية.

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