دولة القانون: ملف الكابينة أصبح معقدا أكثر من اللازم

2019/02/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، السبت، ان ملف الكابينة أصبح معقدا أكثر من اللازم، لافتاً الى ان الحوارات ماتزال مستمرة بين الفتح وسائرون لانهاء ملف الكابينة.وقال النوري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحوارات ماتزال مستمرة بين الكتل السياسية وخاصة الفتح وسائرون لانهاء ملف الكابينة، حيث اصبح الملف معقدا أكثر […]

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