مجلس بابل يعلن الاحد والاثنين المقبلين عطلة رسمية

2019/02/16 | 22:45

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قرر رئيس مجلس محافظة بابل وكالة الشيخ ابراهيم الخبط وتضامنا

مع مطاليب المعلمين قرر اعتبار يومي الاحد والاثنين 17 - 18 من شباط

عطلية رسمية لجميع مدارس المحافظة

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