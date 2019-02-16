شاهد .. مئات الالاف يشيعون شهداء الحرس الثوري الايراني في اصفهان

2019/02/16 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شيع

الإيرانيون اليوم السبت جثامين شهداء الحس الثوري في مدينة إصفهان

بمشاركة مسؤولين حكوميين وعسكريين.وانطلقت المراسم

عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بمشاركة أهالي إصفهان فيما ألقى

القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري

كلمة في هذه المراسم.

وتوعّد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري بالانتقام

لدماء الشهداء من السعودية والإمارات "اللتين تدعمان المجموعات

الإرهابية إلى جانب أميركا والكيان الإسرائيلي".وخلال تشييع شهداء العملية الإرهابية جنوب شرق إيران، حذّر جعفري

باكستان من دفع ثمن باهظ إذا لم تتحمّل مسؤولياتها في منع جماعة

"جيش العدل" من القيام بعمليات إرهابية داخل إيران.

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