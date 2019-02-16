الشيخ الطه يستقبل سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز

2019/02/16 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

التقى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، وذلك في مقر المجمع بجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

وذكر بيان صدر عن المجمع تلقى “النور

نيوز” نسخة منه أن الشيخ الطه بحث مع يلدز سبل التعاون بين البلدين على الأصعدة

جميعها وخاصة الدينية، باعتبار المجمع الفقهي المرجعية الشرعية للمكون السني في العراق.

وعلى الدوام يستقبل المجمع الفقهي البعثات

الديبلوماسية وكبار المسؤولين والشخصيات الدولية، على أنه الممثل الشرعي لسنة

العراق.





وبالتزامن استقبل عدد من أعضاء الهيئة العليا في المجمع سفير أندونيسيا لدى بغداد بانباج أنتاريكسو وبحثوا معه سبل التعاون بين العراق واندونيسا على

الأصعدة جميعها ولاسيما الشرعية منها التي يختص بها المجمع الفقهي المرجعية الشرعية

للمكون السني في العراق .

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