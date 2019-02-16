أية انعكاسات لاكتشافات الغاز الضخمة على شرق المتوسط؟

2019/02/16 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسهم الاحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرا في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط، في تغيير النظام الاقتصادي والإستراتيجي

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