المرور تدعو اصحاب السيارات لتثبيت لوحاتهم في مركز التاجيات

2019/02/16 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية المرور، اليوم السبت، دعوة لاصحاب السيارات الخصوصي لتثبيت لوحاتهم في مركز التاجيات.ودعت المديرية في بيان، "المواطنين اصحاب المركبات الخصوصية من الذين سجلوا مركباتهم في موقع تسجيل التاجيات، مراجعة الموقع اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2019/2/17 لغرض تثبيت لوحاتهم".

وأضافت "نوجه اعتذار عن التأخير والذي هو خارج إرادة المديرية ".انتهى/س

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