بعد تصاعد أزمة الإضراب.. الحكيم يتعهّد للمعلمين ويوجه طلباً للمعتصمين

2019/02/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم، السبت، تضامنه مع نقابة المعلمين على أحقية المطالب المطروحة من قبلها.وقال الحكيم عبر حسابه في تويتر وتابعه “ناس” اليوم (16 شباط 2019)، “نعلن عن تضامننا مع نقابة المعلمين ونتعهد بالعمل على دعم مطالبها الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فضلا عن اكمال تشريع قانون […]

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