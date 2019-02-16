بالأرقام: محافظ ديالى يكشف “الوضع المائي” ويحدد موعد افتتاح جسر مغلق

2019/02/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي ،السبت، أن الوضع المائي لنهر ديالى وكذلك سد حمرين تحت السيطرة ولا توجد مخاوف من غرق اي منطقة.وقال التميمي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (16 شباط 2019)، ان “خلية الازمة عملت باعلى درجات الحيطة والحذر تحسبا لاي طارئ في نهر ديالى وسد حمرين”.واضاف […]

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