لاجئون من أرض البترول.. الأعداد والأسباب والدول المضيفة

2019/02/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل خمسة أعوام، وصل الشاب يحيى العسيري إلى المملكة المتحدة في مهمة دراسية، ولكنه ما لبث أن فاجأ السلطات في لندن بطلب

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