مبابي يمازح جمهوره بصورة غير متوقعة عبر انستجرام!

2019/02/16 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر مازح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جماهيره عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر الانترنت بنشره صورة لقميص باريس سان جيرمان محتفلًا بهدفه رقم 100 في تدريبات الفريق.

اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو، وشارك مع الفريق في 72 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز 44 هدفًا.

مع الفريق الأول لموناكو لعب مبابي 60 مباراة وأحرز 27 هدفًا في مختلف المسابقات.

ويعيش مبابي حالة استثنائية بعد تتويجه مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم روسيا 2018 واختياره كأفضل لاعب شاب في البطولة، ثم اختياره كأفضل لاعب شاب في العالم عن العام بأكمله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول، كما اختير كرابع أفضل لاعب في العالم عن عام 2018 من قبل الفيفا.

View this post on Instagram ‪100 buts à l’entraînement 💯 ‬ ‪Ouais le ridicule ne tue pas 😂🤣 ‬ ‪🔴🔵 @psg

A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on Feb 16, 2019 at 9:26am PST

