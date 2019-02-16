2019/02/16 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

16/02/2019 22:56:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

حقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً على نظيره نيو بورت، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ16 من كأس الإتحاد الإنجليزي.





وانتهى الشوط الاول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما عانى مانشستر سيتي كثيراً في التأقلم على أرضية الملعب الصعبة.

وتقدم السيتي بالهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق ليوري ساني بتسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، لكن نيوبورت كان يحاول التماسك وهدد مرمى سيتي.

في الدقيقة 75 ظهر فيل ودين ليسجل هدف فريقه الثاني، ومع نهاية المباراة، سجل أصحاب الأرض هدفاً تاريخياً في مرمى سيتي عن طريق أموند عند الدقيقة 88.

لكن سرعان ما رد سيتي وسرق من خيال نيو بورت فكرة التعادل، وسجل من جديد عن طريق فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 94 بنهاية المباراة، سجل الجزائري رياض محرز وعاد من بعيد بعدما أهدر العديد من الفرص طوال المباراة.

رباعية سيتي تقوده للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة من منافس.

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