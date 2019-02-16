مسرور بارزاني يطلب من الدول الأوربية

2019/02/16 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب مستشار مجلس امني اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت عن امله بأن تساعد الدول الاوربية على تحسين القطاع الاقتصادي في الاقليم.

وقال بارزاني للصحفيين مساء اليوم على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في المانيا، انه "تبادلنا في اللقاءات والاجتماعات التي اجرينها مع وزراء وممثلي الدول على هامش المؤتمر الآراء والافكار وناقشنا عدة مواضيع مهمة تتلعق بالمنطقة منها وضع الكورد في سوريا والعلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد".

و زاد بالقول انه "بحثنا الوضع الاقتصادي في اقليم كوردستان وسعينا الى ان تعمل الدول الصديقة على مساعدتنا في تنمية ورفع مستوى هذا القطاع".

ونوه الى ان "ظهور تنظيم داعش مرة اخرى كانت احدى المواضيع التي بحثناها بشكل مكثف وتبادلنا الآراء الافكار بشأنها مع تلك الدول المتحالفة معنا طيلة السنوات الماضية".

واختتم بارزاني بالقول "نأمل ان تسهم تلك اللقاءات في رفع حجم المساعدات المقدمة، وتأمين الدعم الدولي اللازم لاقليم كوردستان".

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