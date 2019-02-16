المشهداني: الدولة العميقة لسنة العراق منقسمه قسمين بشان التهديدات الامريكية لايران

2019/02/16 | 23:01

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{بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، السبت ان ": الدولة العميقة لسنة العراق منقسمه قسمين بشان التهديدات الامريكية لايران"..يتبع

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