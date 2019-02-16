الاعدام لخمسة مصريين من عائلة واحدة

2019/02/16 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين من عائلة واحدة، والسجن المشدد لمتهم آخر، بتهمة قتل شقيقين على خلفية ثأر بينهم منذ 9 سنوات.وجاء في حيثيات التحقيق، “تلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من المواطن بسيوني محمد البالغ من العمر 61 عاما، ويعمل مساعدا سابقا للشرطة، يفيد فيه بمقتل […]

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