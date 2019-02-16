2019/02/16 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – هاجم عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية لحركة عصائب أهل الحق، حسن سالم، السبت، الجهات العراقية المطالبة ببقاء القوات الاميركية في العراق.وقال سالم في تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر ،تابعتها /SNG/، إن “المطالبين ببقاء قوات الاحتلال الاميركي في العراق هم خونة الوطن وعبدة الدولار وهم الذين فتحوا بيوتهم لعصابات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن سالم يهاجم الجهات المطالبة ببقاء القوات الاميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن سالم يهاجم الجهات المطالبة ببقاء القوات الاميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).