شاهد.. مهرجان النور في بلجيكا

2019/02/16 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت مجموعة كبيرة من الفنانين البلجيكيين والأجانب في "مهرجان

النور" الذي يستمر لأربعة أيام، في بروكسل، ويضم المهرجان عددا من

اللوحات المضاءة بالالوان، استقطبت حشداً من السياح

والمواطنين. بلجيكا البلد الواقع في الجزء الغربي من أوروبا، يعدّ قبلة للسياحة

لما تتمتع به البلاد من مناطق طبيعية ومعالم وخدمات سياحية هامة، وهذا

إضافة إلى المهرجانات السنوية المتنوعة، ومن بينها، إلى جانب مهرجان

"النور"، المهرجانُ الموسيقي العالمي "أرض الغد" الذي يعد واحداً من

أشهر المهرجانات العالمية ويقام في فصل الصيف بمدينة بوم وتستمر

فعالياته لمدة ثلاثة أيام، ومهرجان واترلو في فصل الصيف الذي يتم

خلاله إعادة تمثيل المعركة التي دارت رحاها بين فرنسا وإنجلترا في

واترلو.

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