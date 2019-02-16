سعد المهندي يتحدث عن نجاح بطولة قطر توتال

2019/02/16 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس بن أحمد تصوير: سامر الرجال وتحدث سعد المهندي عن نجاح بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: "الأسماء الكبيرة التي شاركت في هذه البطولة، 6 من 10 الأوائل، هي أسماء شاركت من قبل لكننا دائماً ما نسعى لوجود لاعبات أكثر في البطولة".وأضاف المهندي قائلاً: "نشعر براحة كبيرة لوجود هذه اللاعبات في البطولة وقبولهن للعب في دولة قطر، مثلاً الرومانية سيمونا هاليب، التي كانت مصنفة أولى قبل أيام قليلة، أحست بأنها تلعب في بلدها من خلال الجماهير الكبيرة التي أتت لمساندتها، حتى أننا خفنا على ايليز ميرتينز لكن الأخيرة قلبت الطاولة وفازت باللقب".وأردف مدير بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: "الأسماء الكبيرة لها قبول واسع والبطولة عرفت النجاح كما أننا نتمنى في قادم السنوات أن تكون البطولة أكبر وأنجح".

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