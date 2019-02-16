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الحشد الشعبي يفكك منزلاً مفخخا غرب الموصل
2019/02/16 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- نينوى

أعلن الحشد الشعبي، السبت (16 شباط 2019)، تفكيك منزل مفخخ غرب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى.

وقالت...

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