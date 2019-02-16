2019/02/16 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يفكك منزلاً مفخخا غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- نينوى
أعلن الحشد الشعبي، السبت (16 شباط 2019)، تفكيك منزل مفخخ غرب مدينة الموصل، بمحافظة نينوى.
وقالت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يفكك منزلاً مفخخا غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يفكك منزلاً مفخخا غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).