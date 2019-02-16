مروحيات التحالف الدولي تنقل “صناديق غامضة” من آخر معاقل داعش

2019/02/16 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش نقل صناديق من مستودعات التنظيم في جيبه الأخير في ريف دير الزور شرقي سوريا، في وقت يترقب العالم إعلانا أميركيا بشأن داعش.وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، وتابعه “ناس” اليوم، (16 شباط 2019)، أن “علميات النقل تمت من […]

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