نائب سابق عن الحكمة يعلق على “ملاحقته” صحفياً في كربلاء!

2019/02/16 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رد النائب السابق عن تيار الحكمة، حبيب الطرفي، السبت، على بيانات المراكز الحقوقية التي استنكرت الدعوى المقامة ضد صحفي في محافظة كربلاء على خلفية نشره شهادة من مرشحة اتهمت الطرفي بسرقة أصواتها في الانتخابات.وقال الطرفي في حديث لـ “ناس” إنه “يستغرب ان تصدر اعتراضات ضد حق شرعي ودستوري لأي مواطن […]

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