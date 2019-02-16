2019/02/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ بابل تعطل دوام المدارس بالتزامن مع إضراب المعلمين

16/02/2019 23:19:00 PM |

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واع/بابل/م.ا

اعلن مجلس محافظة بابل، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة ليومي غدا وبعد غد.

وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة الشيخ ابراهيم الخبط في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "المجلس قرر اعتبار يومي غدا وبعد غد (17 و18 شباط الحالي)، عطلة رسمية لجميع مدارس المحافظة فقط".

واضاف ان "ذلك جاء تضامنا مع مطاليب المعلمين".

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