صينيان يفوزان بجائزتي أفضل ممثل وممثلة في مهرجان برلين السينمائي

2019/02/16 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الصيني وانغ جينغ تشون بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل وفازت الصينية يونغ مي بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة لدورهما كزوج وزوجة في فيلم (سو لونج ماي سون) للمخرج الصيني تشانغ يي مو في مهرجان برلين السينمائي يوم السبت.

ويجسد الاثنان شخصيتي زوجين يعيشان وسط تقلبات الحياة في الصين أثناء خروجها من فوضى الثورة الثقافية ونهوضها لتصبح قوة اقتصادية عظمى اليوم.

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