التحالف ينقل “صناديق غامضة” من جيب داعش الأخير في سوريا

2019/02/16 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي نقل صناديق من مستودعات التنظيم في جيبه الأخير في ريف دير الزور شرقي سوريا، في وقت يترقب العالم إعلانا أميركيا بشأن داعش.

وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن علميات النقل

تمت من مناطق كان يسيطر عليها داعش في وقت قريب، مشيرة إلى أن التحالف استعان في هذه

العملية بطائرات مروحية هبطت في منطقة قرية الباغوز، التي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية

من السيطرة عليها، السبت.

ورجحت المصادر أن تكون الصناديق تحتوي على كميات الذهب والأموال،

التي كانت بحوزة داعش خلال وجوده في شرق الفرات، مشيرة إلى أن الأسلحة في حال كانت

صناديق ذخيرة كان التحالف سيعمد لتسليمها لقوات سوريا الديمقراطية، إلا أن التحالف

عمد لتحميل الصناديق على متن مروحيات للتحالف ونقلها إلى جهة مجهولة.

40 طنا من الذهب

وكان المرصد السوري تحدث في وقت سابق عن “غموض يلف مصير

40 طنا من الذهب فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات”، التي أشار إلى أنها كانت

موجودة في الجيب.

وقال إن جزء من هذه الكميات الضخمة من الذهب “جرى نقلها

من تركيا إلى مناطق سيطرة التنظيم، عن طريق وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات

وثيقة مع السلطات التركية ومخابراتها”.

وأضاف أن التحالف يسعى إلى إجبار داعش على الاستسلام، بغية

الحصول على كميات الذهب والأموال الضخمة التي يسيطر عليها.

ونقل عن المصادر التي يصفها بـ”الموثوقة”، قائلا

إن الذهب الموجود في المعقل الأخير لداعش جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها

التنظيم سابقا.

أموال طائلة وسبائك

وفي ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية

أن مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا، وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة

والعراقية، فضلا عن سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد،

بدعم من التحالف معركة لاستعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا،

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال الجمعة إنه سيصدر

إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لدينا

الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة،

والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

الصفقة الغير معلنة

وفي وقت سابق السبت، تمكنت القوات الكردية المدعومة من الولايات

المتحدة من السيطرة على آخر قرية الباغوز، فيما تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة

على مقربة القرية بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إليها عبر الأنفاق.

وضمن صفقة غير معلنة، كما قال المرصد، استسلم 440 شخصا من

داعش على دفعتين، الأولى 240 والثانية 200، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المرصد إنه لاحظ دخول شاحنات عدة تحرسها عربات عسكرية

إلى منطقة المزارع، التي كان يتحصن فيها مقاتلو داعش، مرجحا أن هذه الشاحنات نقلت أفرادا

من داعش وعائلاتهم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

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