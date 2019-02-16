معتصمو ديالى يقررون إغلاق الطريق مع إقليم كردستان

2019/02/16 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

قالت اللجنة التنسيقية لمعتصمي ديالى، السبت أنها قررت ’’إغلاق طريق استراتيجي مار بالمحافظة يوم الاحد’’، يربط كردستان ببغداد.

وذكر عضو اللجنة جبار المعموري في تصريح له إن “اللجنة

قررت اغلاق طريق كركوك– بغداد المار بناحية الجديدة (30كم شمال غرب بعقوبة) يوم غد

امام مرور المركبات باستثناء الحالات الانسانية”.

واضاف المعموري، أن “قطع الطريق سيتم ايضا في أطراف

قضاء الخالص”، لافتاً الى ان “قرار القطع جاء بمثابة رسالة الى رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي بضرورة الحضور الى بعقوبة للوقوف على تسونامي الفساد الذي يضربها منذ

سنوات”.

واشار المعموري الى ان “ديالى في وضع حرج والمعتصمين

غاضبين من سياسة بيع المناصب للفاسدين”، مؤكدا ان “حضور عبد المهدي هي الطريقة

الوحيدة التي ستعالج الموقف”.

ويعد طريق كركوك- بغداد من الطرق الاستراتيجية في البلاد

فهو ممر بري مهم من كردستان باتجاه بغداد مرورا بديالى وصلاح الدين.

واغلق المعتصمون

بوابة مبنى مجلس ديالى بالأقفال، وسط حالة قلق من ان تزداد سخونة الاحداث في

ظل عدم وجود اي حل بالأفق.

وبدأت أزمة مجلس ديالى بتصويته يوم الثلاثاء الماضي على انتخاب

محمد قتيبة لمنصب نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية وسط اعتراضات من قبل أعضائه.

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