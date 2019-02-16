بمؤتمر ميونيخ للأمن.. السيسي يدعو الغرب لمراقبة المساجد ويعرّض بتركيا

2019/02/16 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن بما وصفه بـ”إصلاح الخطاب الديني”، وحث الأوروبيين على مراقبة دور العبادة، كما

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