غوايدو يدعو لتظاهرات جديدة لإدخال المساعدات الأميركية لفنزويلا

2019/02/16 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم السبت، إلى تظاهرات في كل أنحاء البلاد يوم 23 فبراير/شباط الجاري، دعما للمتطوعين الذين سيتوجهون

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