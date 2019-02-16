الحشد الشعبي يفكك منزلا مفخخا غربي القيروان

2019/02/16 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد فككت قوات الحشد الشعبي، السبت، منزلا مفخخا غربي ناحية القيروان بمحافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوة من اللواء 29 في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، ضمن قاطع مسؤولياتها على منزل مفخخ في قرية بسكي الجنوبي غربي ناحية القيروان.وأضاف، أنه تم تفكيك هذا المنزل من قبل الجهد الهندسي التابع […]

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