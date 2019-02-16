مجلس بابل يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاحد والاثنين لجميع مدارس المحافظة

2019/02/16 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة بابل، اليوم السبت، اعتباريوم غد الاحد والاثنين من الاسبوع الحالي عطلة رسمية لجميع مدارس المحافظة فقط.

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