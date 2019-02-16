2019/02/16 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور- مرتفعات شمال طهران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالصور- مرتفعات شمال طهران
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور- مرتفعات شمال طهران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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