2019/02/16 | 23:56

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كربلاء تعطل دوام المدارس ليومي الاحد والاثنين

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت (16 شباط 2019) رفع الكتل الكونكريتية عن السوق المسمى شعبياً بـ ’’السويدي’’، المغلق منذ العام 2004.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن كوادرها باشرت "برفع التجاوزات التي كانت تع

بغداد اليوم- بابل

أعلن مجلس محافظة بابل، السبت (16 شباط 2019)، تعطيل دوام المدارس في المحافظة ليومي غد وبعد غد.

وقال رئيس المجلس وكالة، ابراهيم الخبط، في بيان مقتضب، إن "مجلس محافظة بابل، وتضامنا مع مطاليب المعلمين قرر اعتبار يومي الاحد وا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن توفر لوحات السيارات في موقع التاجيات، بدءًا من يوم غد الاحد.

وقال الرائد فادي الخزعلي، من اعلام المرور في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية المرور تدعو المواطنين من

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