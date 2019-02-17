مسرور البارزاني وخلوصي آكار يبحثان تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان

2019/02/17 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – ميونيخبحث مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم السبت، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق.‎وأفاد بيان بأن مسرور البارزاني اجتمع اليوم السبت المصادف 16/2/2019 خلال اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن مع خلوصي آكار وزير دفاع تركيا .‎وأضاف أن "خلوصي آكار قدم تهانيه لمسرور البارزاني بمناسبة ترشيحه لرئاسة الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، داعياً له بالنجاح و الموفقية".‎ومضى بالقول: "كما جرى في الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وإقليم كوردستان و العراق في جميع المجالات، لاسيما العلاقات الاقتصادية".‎وتابع: "هذا وقد كانت التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها المهمة محوراً آخر من اللقاء".ويترأس مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وفد إقليم كوردستان المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني.ويعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود الدبلوماسية والأمنية ومسؤولي الدول على هامش المؤتمر.وانطلقت، النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الجمعة، وتستمر حتى 17 شباط الجاري، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

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