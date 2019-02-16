مدرب بيرو راقب كاريلو أمام الاتحاد

2019/02/17 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضي السعودي أن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو تواجد اليوم في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود لمراقبة أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي خلال مواجهة الاتحاد المصري.

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ووضع الهلال قدمًا وأكثر في نصف نهائي بطولة زايد للأندية البطلة (البطولة العربية) بتفوقه في محيط الرعب على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وشهد اللقاء تواجد جاريكا لمراقبة كاريلو الذي انضم للهلال بداية الموسم الجاري قادمًا من بنفيكا بتوصية من المدرب السابق خورخي خيسوس ويُقدم موسمًا رائعًا مع الفريق السعودي.

ويستعد منتخب بيرو لبطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ستنطلق خلال يونيو المقبل في البرازيل، وقد وضعته القرعة في المجموعة الرابعة بجانب أصحاب الملعب وبوليفيا وفنزويلا.

وقد سبق لكاريلو أن لعب للمنتخب خلال نهائيات كأس العالم 2018 وظهر بمستوً جيد، وقد ترك بصمته في روسيا بالتسجيل ضد أستراليا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

لأن وعد الحر دين عليه..



👇💢سكوت واجستاف لاعب ويمبلدون الإنجليزي سبق ووعد بأنه سيقوم بتغيير لون لحيته لألوان النادي، إذا فاز الفريق على وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.✨ويمبلدون أقصى وست هام بالفعل ...



وها هو اللاعب ينفذ وعده 👇 pic.twitter.com/DcZHPNO8pR— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

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