تاناك يتصدر رالي السويد قبل بداية اليوم الأخير

2019/02/17 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الإستوني أوت تاناك رالي السويد في بطولة العالم للراليات قبل بداية اليوم الأخير بعدما أنهى اليوم السبت في الصدارة بفارق نحو دقيقة عن أقرب منافسيه.

ويتقدم سائق تويوتا بفارق 54.5 ثانية على النرويجي أندرياس ميكلسن سائق هيونداي والفنلندي إسابكا لابي سائق سيتروين.

ويأتي البلجيكي تييري نوفيل في المركز الرابع. ويتضمن اليوم الأخير غدا الأحد ثلاث مراحل بمجموع 51.3 كيلومتر.

وخسر تيمو سونينن أكثر من دقيقة ليفرط في الصدارة لصالح تاناك إذ انسحب سائق إم-سبورت فورد عقب اصطدامه بشجرة.

وقال تاناك “التماسك اختلف اليوم في كل منحنى ولا يمكن توقع أي شيء.



أتمنى أن نسيطر غدا لكن القيادة ليست سهلة”.

وعاد سيباستيان أوجيه بطل العالم ست مرات والفائز في مونت كارلو في افتتاح الموسم الشهر الماضي للمشاركة بعد انسحابه أمس الجمعة عقب تعثره في الثلوج.

وفاز سائق سيتروين بجميع المراحل الثلاث اليوم السبت لكنه يحتل المركز 33 في الترتيب.

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