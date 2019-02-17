كلوب يعلق على انتقال صلاح ليوفنتوس

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة نجم ليفربول محمد صلاح مع الأرجنتيني، باولا ديبالا، نجم يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يتقدم "الحمر" بفارق النقاط على مانشستر سيتي في سباق صدارة البريميرليغ.ويفضل المدرب الألماني عدم التعاطي مع موضوع الصفقة التبادلية في الوقت الحاضر، والتركيز مع صلاح وزملاؤه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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