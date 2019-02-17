حقوق يكشف عن موعد محاكمة مراسل NRT في كربلاء ويتعهد بتوفير فريق دفاع

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، تكرار محاولات ملاحقة واسكات اصوات الصحفيين، من خلال رفع دعاوى قضائية بهدف تقييد عملهم، وآخرها ما حصل مع حيدر هادي مراسل فضائية "NRT عربية" التي اُغلقت في وقت سابق، والذي تضمن تعرضه لدعوى قضائية سيحاكم في محكمة جنح كربلاء يوم الثلاثاء المقبل 19 من الشهر الحالي إثر شكوى سجلها النائب السابق حبيب الطرفي على خلفية إعداد تقرير تلفزيوني.وفي الوقت الذي يثق المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، بعدالة القضاء ويحترم القرارات القضائية، فإنه يدعو المسؤولين إلى إحترام حرية التعبير وإستثمار النقد البناء لتقويم عمل المؤسسات الحكومية، وادائهم.ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، عضو مجلس النواب السابق عن محافظة كربلاء حبيب الطرفي بسحب الشكوى ضد مراسل قناةNRTعربية، في كربلاء حيدر هادي.وأبلغ حيدر هادي مراسل قناة NRT عربية في كربلاء المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ان محكمة جنح كربلاء قررت استدعاءه الى المرافعة في يوم الثلاثاء المقبل 19 من الشهر الجاري على خلفية دعوى أقامها النائب السابق حبيب الطرفي بسبب بث تقرير في القناة التي أعمل بها يظهر به احدى المواطنات من ذوي الشهداء في المحافظة، تتحدث بخصوص الانتخابات البرلمانية قبل اقامة الانتخابات، مبينا ان المواطنة ذكرت انه تم سرقة أصواتها الانتخابية من قبل النائب السابق حبيب الطرفي ومحاولة الضغط ومساومتها من اجل عدم كشف الموضوع.وأكد هادي، انه تلقى إتصالا من الطرفي بغرض حذف التقرير الذي بثته في قناة NRT ونشرته عبر صفحتي الشخصية في الفيسبوك، تحت الضغط الا انني رفضت فقام برفع دعوى ضدي.ويتعهد المركز العراقي لدعم حرية التعبير بتوفير فريق دفاع قانوني للاعلامي حيدر هادي لرد ادعاءات النائب السابق حبيب الطرفي.

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