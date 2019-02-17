تعرف على البيان الصادر من قبل مجلس محافظة كربلاء المقدسة حول اعتصام الكوادر التدريسية لليومين القادمين

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس محافظة كربلاء المقدسة بيان دعم تنفيذ مطالب الملاكات التدريسية والتعليمية في المحافظة.وذكر اعلام مجلس المحافظة البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منه، جاء فيه " في الوقت الذي يتبنى ويؤيد مجلس محافظة كربلاء المقدسة المطالب المشروعة للملاكات التدريسية والتعليمية في كربلاء المقدسة وهي (اصلاح القطاع التربوي، وتوفير السكن، والترفيع من تاريخ الاستحقاق،وانصاف المحاضرين المجانيين، واطلاق حملة وطنية لبناء المدارس).

وأضاف البيان فأن مجلس المحافظة يعمل بقوة وجد لتحقيق تلك المطالب على مستوى السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية وعلى المستوى المحلي لما تقوم به هذه الشريحة المهمة من دور هام في بناء الوطن والمواطن ومن اجل فسح المجال لهذه الملاكات للتعبير عن مطالبها المشروعة بالوقفات الجماعية ولحرص المجلس على تلك الملاكات يؤكد مجلس المحافظة على السلطة التنفيذية في المحافظة(السيد المحافظ) باصدار توجيه الى المديرية العامة للتربية في كربلاء المقدسة باعتبار يومي الاحد والاثنين اجازة رسمية لكافة الكوادر التعليمية التي يحرص مجلس المحافظة على دورها الكبير ويهيب بها بتعويض الساعات الدراسية لهذين اليومين من اجل حقوق التلاميذ والطلاب بما يخدم مصلحة ابناء محافظتنا المقدسة وبلدنا العزيز.

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