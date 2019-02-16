المهندس: نعاهد السيد داغر الموسوي باكمال مسيرة الدفاع عن العراق

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا فقدنا اليوم أخاً عزيزاً ورفيق جهاد طالما كان سباقاً في الميادين والساحات بمقارعة الظلم والظالمين والإرهاب والدواعش المجرمين، حيث سطر رغم تقدمه في السن ملاحم بطولية مع مقاتليه الأفذاذ في اللواء ...

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