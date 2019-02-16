حكايات الحب عند الفراعنة (مر إك) بالهيروغليفي معناها أحبك

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على أبودشيش خبير الآثار المصرية

الحب هو الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة ،فكانت الالهه "حتحور" ربه للحب والحنان ، وكان المصري القديم يحب عمله فلذلك شيد أعظم حضارات العالم أجمع.

الحضارة الفرعونية مليئة بالكثير بقصص الحب والإشعار التي دونت على ورق البردي وعلى جدران المقابر والمعابد ، فقد كان الحب عند الفراعنة من أسمي العلاقات التي عبر عنها المصري القديم في كتاباته عن عاطفته، فكان بارعاً في انتقاء الكلمات للتعبير عن المشاعر العاطفية واستخدم كلمه " مر إك" ومعناها بالهيروغليفي "بحبك"

وعبرت أغاني الحب في حالات كثيرة عن قصة حب تنتهي بنهاية سعيدة

ومن أعظم قصص الحب عند الفراعنة هي قصة حب ايزيس واوزريس والتي تعتبر أشهر قصص الحب عند الفراعنة فعشقت ايزيس زوجها وجمعت أشلاءه بعد وفاته وبكت عليه فكانت دموعها نهر النيل.

كما كان هناك قصص أخري بين الملوك مثل الملك اخناتون وزوجته نفرتيتي ويوضح التاريخ كيف وقفت الملكة نفرتيتي بجوار زوجها رغم تغير الديانة والعاصمة.

ويظهر كرسي العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون مظهراً من مظاهر الحب ونلاحظ ان الملكة عنخ آسن آمون تنضح زوجها بالزيوت العطرية، مما يدل على مدي علاقة الحب بينهم .

كمان كان للمكلة "نفرتاري" زوجة الملك العظيم رمسيس الثاني دوراً هاما في أجمل معاني الحب حيث كتب لها "رمسيس الثاني" على واجهه معبدها في أبو سمبل "امر جلاله الملك رمسيس الثاني باقمة هذا المعبد من حجر جميل جيد لزوجته "نفرتاري" التي تشرق الشمس من أجلها "

ومن أشهر قصص الحب قصه حب القزم "سنب وزوجته" فبالرغم من انها بجسد عادي إلا أنها قبلت الزواج من قزم ويظهر السعادة من خلال الابتسامة الجميلة على التمثال الموجود بالمتحف المصري لهما.

كما ان التماثيل المصرية أظهرت كيفيه الحب مثل تمثال "أمنحوتب وتي" وتمثال "رع حتب ونفرت" وتمثال "منكاورع وزوجته" والعديد من التماثيل التي تظهر علاقة الحب والمودة بين الرجل والانثي في مصر الفرعونية.

ومن أهم ما كتب عن الغزل والحب

هي الطبيعة هي المياه هي الهواء هي الغذاء هي الفاكهة هكذا قال المصري القديم عن حبيبته وقال: حبيبتي ليس لها ثاني هي أجمل الجميع أنها تشبه نجمة الصباح عند شروقها مع مطلع عام سعيد

ساحرة هي نظرات عينيها رقيقة هي كلمات شفتيها ،نبيلة هي فى مظهرها عندما تسير على الأرض ،أنها تأسر قلبي بجمالها

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