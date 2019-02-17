تعرف على طقس يوم غدٍ الأحد

2019/02/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

يشهد طقس يوم غد الاحد، فرصة لهطول امطار متقطعة على بعض

المناطق، فضلا عن اعتدال بسرعة الرياح.

وذكر المتنبئ الجوي نائل العلي في صفحته على فيسبوك ان "فرص هطول

الأمطار تبقى يوم الأحد على المنطقة الوسطى وبالأخص بغداد وديالى

وصلاح الدين وشمال واسط والمنطقة الشمالية وخصوصاً الشرقيه منها

وعلى فترات قصيرة متقطعة".

ولفت الى ان "الفرص ضعيفة في المنطقة الجنوبية والمناطق الوسطى

الأخرى".

وأكد أن "المنطقة الغربية ستشهد أمطار متوسطة تزداد غزارة احيانا

وبالأخص في مناطق القائم وما يحيطها خلال المساء والى صباح الأحد".

وعن حركة الرياح قال العلي "الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى

معتدلة السرعة وفي المنطقة الشمالية تكون جنوبية شرقية خفيفة

السرعة".

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