2019/02/17 | 00:11

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البطاقة الموحدة..



ترويج معاملات من دون حضور أصحابها في الأنبار!

بغداد -

كلمة

ضبط مكتب مفتشية وزارة الداخلية في الانبار يوم السبت،

معاملات مروجة من دون حضور أصحابها.

وذكر مصدر أمني ان "مكتب مفتشية الداخلية في الانبار ضبط 10 معاملات

في دائرة البطاقة الوطنية الموحدة لمواطنين موقعة ومروجة بدون حضور

اصحابها الاصلين في الرمادي".

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