2019/02/17 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس كربلاء يعطل الدوام في مدارس المحافظة الاحد والاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/17 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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