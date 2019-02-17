2019/02/17 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس بن أحمدتصوير: سامر الرجال وتحدثت هاليب، الثالثة على العالم، عن نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلة: "أحسست بأن مستواي تراجع قليلاً خاصة بعد الجهد الذي بذلته طوال المباريات".وأضافت اللاعبة الرومانية قائلة: "من الصعب أن تحافظ على الانتعاشة البدنية مع تتالي المباريات لكنني شعرت بسعادة كبيرة وأنا ألعب النهائي في الدوحة، كان أسبوعاً رائعاً هنا".وأضافت هاليب: "أحب القدوم إلى قطر، أنا أستمتع كثيراً بوجودي في هذه البطولة وسأسعى دائماً لأن أكون موجودة في قطر".وعن خسارتها للمباراة النهائية أمام ايليز ميرتينز قالت: "لم أكن في جاهزية كبيرة، لقد أحسست بالتعب في المجموعة الثالثة، للفوز بهذه المباريات عليك أن تكون جاهزاً بنسبة كبيرة".وأضافت هاليب قائلة: "ميرتينز استحقت الفوز، كانت أقوى مني في هذه المواجهة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاليب: "أنا سعيدة بخوض النهائي في الدوحة") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاليب: "أنا سعيدة بخوض النهائي في الدوحة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).