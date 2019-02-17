مجلس كربلاء يطالب المحافظ بتعطيل دوام المدارس ليومي الاحد والاثنين

2019/02/17 | 00:27

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بغداد اليوم- كربلاء

عبر مجلس محافظة كربلاء، البست (16 شباط 2019)، عن دعمه لمطالب المعلمين والكوادر التدريسية في المحا...





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