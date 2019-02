2019/02/17 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يواصل المهاجم البولندي، كريشتوف بيونتيك، هز الشباك منذ انضمامه لصفوف ميلان قادمًا من جنوى الإيطالي.وسجل البولندي هدفين في شباك أتلانتا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71، ليقود ميلان للتقدم بثلاثية مقابل هدف.

وقلّب ميلان تأخره بهدف نظيف إلى تفوق بثلاثية، بعدما سجل بيونتيك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

ونجح التركي هاكان تشالهان أوجلو في التقدم لميلان بهدف ثاني ثم عززه البولندي بهدف ثالث في الدقيقة 65.



اختيارات المحررين حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022

الـ بوم بوم بوم يسجّل مجددًا 🔥🚀📊 بياتيك لديه الآن 17 هدفًا في الدوري الإيطالي 🔝 pic.twitter.com/2PQeyPmpZt— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019وأصبح بيونتيك ثالث لاعب في الألفية الحالية، يسجل في أول 3 مباريات له بالدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

ليأتي خلف الإيطاليان فيليبو إنزاجي عام 2001 بعد انضمامه من يوفنتوس، ثم ماريو بالوتيلي في 2013 بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

3 - Before Krzysztof #Piatek the last AC Milan player to have scored in each of his first three Serie A starts with the Rossoneri was Mario Balotelli (February 2013).



Bomber.#AtalantaMilan #SerieATIM— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2019ورفع بيونتيك رصيده من الأهداف إلى 17 في الدوري الإيطالي، كما سجل 6 أهداف بقميص ميلان، 2 في نابولي بالكأس، وكذلك هدفًا في كل من روما، كالياري، ثم هدفين في شباك أتلانتا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيونتيك يعادل رقم بالوتيلي مع ميلان) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيونتيك يعادل رقم بالوتيلي مع ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).