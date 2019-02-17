قذائف الهاون تستهدف قرية في ديالى

2019/02/17 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استهدفت قذائف الهاون قرية خرنابات في ديالى.

وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان" 3 قذائف هاون سقطت على قرية خرنابات ضمن ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن إصابة مدني".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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