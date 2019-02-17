إصابة شرطي بنيران قناص شمال بعقوبة

2019/02/17 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصيب منتسب في الشرطة، بنيران قناص شمالي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" منتسب في الشرطة أصيب بنيران قناص في نقطة أمنية بالعبارة شمال بعقوبة في ديالى".وأشار الى" نقله الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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