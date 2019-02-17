2019/02/17 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

خرج برشلونة اليوم الاحد بفوز ضعيف وبهدف وحيد جاء من ركلة جزاء امام فريق بلد الوليد، في لقاء جرى ملعب كامب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضربة جزاء تحفظ هيبة برشلونة امام بلد الوليد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضربة جزاء تحفظ هيبة برشلونة امام بلد الوليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).